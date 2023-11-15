В школах России будут учить, как правильно строить ячейку общества

В российских школах в 2024 году может появиться новый обязательный предмет – семьеведение. Об этом рассказала председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, слова депутата приводит РИА Новости.
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