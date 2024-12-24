На Украине снова звучит воздушная тревога в Киеве и 8 областях

На Украине объявлена воздушная тревога. Она действует в Киеве, а также в Киевской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях Украины, сообщает онлайн-карта украинского министерства цифровой трансформации.
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