На Украине снова звучит воздушная тревога в Киеве и 8 областях

На Украине объявлена воздушная тревога. Она действует в Киеве, а также в Киевской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях Украины, сообщает онлайн-карта украинского министерства цифровой трансформации.