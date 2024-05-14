У ЕС есть инструменты для признания Путина нелегальным президентом

7 мая Владимир Путин прошел «инаугурацию» президента России в Большом Кремлевском дворце. Европейский парламент и Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюции, призывающие государства не признавать Путина законным президентом России.
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