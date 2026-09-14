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Царьград

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СК возбудил дело после обнаружения тел двух детей в Санкт-Петербурге

СК возбудил дело после обнаружения тел двух детей в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело после того, как 14 сентября в квартире на проспекте Обуховской Обороны обнаружили тела двух семилетних детей.

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