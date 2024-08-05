#МЧС выдало штормовое предупреждение ⚠️ По данным Волгоградского ЦГМС, в период 08.00-10.00 05.08.2024 и до конца суток 05.
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#МЧС выдало штормовое предупреждение ⚠️ По данным Волгоградского ЦГМС, в период 08.00-10.00 05.08.2024 и до конца суток 05.