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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Диас после 1:1 с «Рубином»: «Опять эпизод пропустили – и сразу гол. Невозможно сказать все, что я думаю, иначе была бы длительная дисквалификация»

Главный тренер « Родины »  Хуан Диас остался доаолен игрой своей команды в матче 9-го тура Альфа-Банк РПЛ с « Рубином » (1:1).

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