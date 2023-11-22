Politico: Белый дом беспокоится из-за задержек голосования в конгрессе по Киеву

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена испытывает беспокойство в связи с действиями Майка Джонсона, спикера палаты представителей конгресса, который задерживает голосование по пакету поддержки Украины.
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