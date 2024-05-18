Врач рассказал, к чему приводит курение вейпов с добавками

Болезнь не минует даже молодой организм Пульмонолог регионального дистанционно-консультативного центра анестезиологии и реанимации Алексей Никишенков рассказал ТАСС о возможных последствиях курения вейпов с добавками у молодых людей.
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