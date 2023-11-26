European Journal of Neurology: названы три препарата, помогающие от мигрени

Неврологи из Университета Бергена в Норвегии установили, что лекарство первой линии, обычно назначаемое для предотвращения возникновения мигрени, в конце концов может оказаться не самым оптимальным выбором.
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