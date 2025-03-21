Против открытия Хилокского рынка 2.0 в микрорайоне Палласа выступили новосибирцы

Скандал, связанный с открытием нового рынка в Кировском районе, нарастает в Новосибирске. Соседствовать с мигрантами и их торговыми точками люди не хотят, они называют происходящее беспределом и настроены решительно.
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