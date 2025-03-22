Ушел из жизни бывший председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев

Только вчера он отметил свой юбилей – 55 лет Как стало известно «Петербургскому дневнику», 22 марта скоропостижно скончался ответственный секретарь межрегионального проекта «Серебряное ожерелье России», бывший председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.
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