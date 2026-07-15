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Аргументы и Факты

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Мужчина, купивший алкоголь детям на вечеринке в Байкальске, получил 16 лет

Мужчина, купивший алкоголь детям на вечеринке в Байкальске, получил 16 лет

Иркутский гарнизонный военный суд назначил мужчине, купившему в Байкальске алкоголь подросткам на вечеринку, где погибли пять человек и четверо пострадали, к 16 годам колонии строгого режима, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области.

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