Мужчина, купивший алкоголь детям на вечеринке в Байкальске, получил 16 лет

Иркутский гарнизонный военный суд назначил мужчине, купившему в Байкальске алкоголь подросткам на вечеринку, где погибли пять человек и четверо пострадали, к 16 годам колонии строгого режима, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области.