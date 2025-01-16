После Алиева России начал хамить и Пашинян: Армения теряет рассудок?

Нужно собрать всех армян и азеров в России и отправить их на историческую родину в ответ на хамство. Правда, их депортировать нужно принципе.

Александр Хироников

Может мы сами виноваты, что нам все на голову сели? Вопрос абсолютно не правильный. Кто эти мы и сколько их? Лучше по верхушке пройдитесь. Кто лоббирует и азеров и армян. Тогда и не будет "мы", а будут конкретные сволочи и выродки из времени пьяного Бори.