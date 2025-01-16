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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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После Алиева России начал хамить и Пашинян: Армения теряет рассудок?

После Алиева России начал хамить и Пашинян: Армения теряет рассудок?

После президента Азербайджана Ильхама Алиева хамить в адрес России начал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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Комментарии
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Н
Наталья
Нужно собрать всех армян и азеров в России и отправить их на историческую родину в ответ на хамство. Правда, их депортировать нужно  принципе.
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2 час.
Людмила Ненашева
Это мы расплачиваемся за &quot;потерю рассудка&quot;.
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42 мин.
Александр Хироников
Может мы сами виноваты, что нам все на голову сели? Вопрос абсолютно не правильный. Кто эти мы и сколько их? Лучше по верхушке пройдитесь. Кто лоббирует и азеров и армян. Тогда и не будет &quot;мы&quot;, а будут конкретные сволочи и выродки из времени пьяного Бори.
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20 мин.

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