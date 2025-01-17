Размышления окончены: танкер с российским сырьем все же слил нефть в китайском порту

В прошлом году Индия обогнала Китай как потребитель российской нефти. Однако в новом году показатели азиатских гигантов могут резко поменяться местами, так как Пекин, в отличие от Нью-Дели, не собирается быть столь же покорным Западу, как его сосед.
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