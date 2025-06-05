Ким Чен Ын на встрече с Шойгу пообещал поддержку России в конфликте на Украине

На встрече с секретарём Совета безопасности России Сергеем Шойгу, состоявшейся 4 июня в Пхеньяне, лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил неизменную поддержку Москвы в международных делах, включая ситуацию на Украине.
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