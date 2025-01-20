В Петербурге полиция ищет причастных к жестокому избиению посетителя бара на проспекте Просвещения

Это произошло 19 января В воскресенье, 19 января, в 12:00 в полицию Выборгского района поступило сообщение из больницы о том, что в 05:00 к ним была доставлена скорая помощь от дома 25 на проспекте Просвещения.
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