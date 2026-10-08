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ФедералПресс

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Не только технологии: как изменится сельское хозяйство в будущем

Не только технологии: как изменится сельское хозяйство в будущем

МОСКВА, 8 октября, ФедералПресс. На днях в столице в рамках выставки «Агросалон-2026» состоялась панельная дискуссия, посвященная обсуждению будущего агроиндустрии и сельских территорий.

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