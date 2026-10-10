Кричали и звали на помощь: сын зарезал отца и мать в Казахстане

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина В казахстанском Темиртау 20-летнего местного жителя задержали по подозрению в убийстве родителей.
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