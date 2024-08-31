ГАИ стала эвакуировать автомобили с улиц, где парковка не запрещена знаками

Эвакуация авто, фото: njcar.ru Часто можно наблюдать следующую ситуацию: инспектор ДПС координирует работу нескольких эвакуаторов на спокойной улице в городе, где вдоль обочин оставлены на стоянку автомобили.
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