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ГАИ стала эвакуировать автомобили с улиц, где парковка не запрещена знаками

ГАИ стала эвакуировать автомобили с улиц, где парковка не запрещена знаками

Эвакуация авто, фото: njcar.ru Часто можно наблюдать следующую ситуацию: инспектор ДПС координирует работу нескольких эвакуаторов на спокойной улице в городе, где вдоль обочин оставлены на стоянку автомобили.

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