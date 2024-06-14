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Директор турагентства после скачка курса доллара: «Кто подбирал туры – спешу разочаровать»

Директор турагентства после скачка курса доллара: «Кто подбирал туры – спешу разочаровать»

После введения санкций США против Мосбиржи на валютном рынке произошел резкий скачок курса доллара. Как это повлияет на путешествия в разгар сезона отпусков и смогут ли российские туристы без особых финансовых потерь отдохнуть за границей? Почему туроператоры подняли цены, не дожидаясь конца дня и установления курса новым способом? Своим мнением на этот счет с «ФедералПресс» поделилась директор туристического агентства Анастасия Дядич:«Первый рабочий день после Дня России принес неприятный сюрприз всем турагентствам – туристические операторы одномоментно подняли курсы доллара и евро в своих системах на +2 рубля от значения, установленного на 12 июня.

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