Начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина на выборы

Волонтеры избирательного штаба действующего Президента России Владимира Путина совместно с отделениями Народного фронта и «Единой России» 23 декабря начали сбор подписей в поддержку его самовыдвижения на выборах главы государства, которые пройдут в марте 2024 года.
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