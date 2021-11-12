Сергей Удальцов: Мы должны быть как святые люди, чтобы не давать власти повода для нашей дискредитации

Валерий Пашнин

Удальцову: 1. Коммунисты сами себя подводят своим поведением и роняют авторитет КПРФ. 2. Вам не надо быть святыми, а будте добропорядочными и честными людьми. 3. Не надо свои проколы и проблемы сваливать на других и искать виноватых. 4. Показывайте пример хорошими делами, а не болтовней и критиканством.