Координатор «Левого фронта» комментирует события, происходящие вокруг КПРФ Фото: ТГК Cергей Удальцов Сергей Удальцов с супругой Анастасией на пленуме ЦК КПРФ В последние несколько лет растёт давление на КПРФ – это очень хорошо видно по электоральной статистике.
Сергей Удальцов: Мы должны быть как святые люди, чтобы не давать власти повода для нашей дискредитации
Комментарии
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Валерий Пашнин
Удальцову: 1. Коммунисты сами себя подводят своим поведением и роняют авторитет КПРФ. 2. Вам не надо быть святыми, а будте добропорядочными и честными людьми. 3. Не надо свои проколы и проблемы сваливать на других и искать виноватых. 4. Показывайте пример хорошими делами, а не болтовней и критиканством.
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