Политика как она есть

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Сергей Удальцов: Мы должны быть как святые люди, чтобы не давать власти повода для нашей дискредитации

Сергей Удальцов: Мы должны быть как святые люди, чтобы не давать власти повода для нашей дискредитации

Координатор «Левого фронта» комментирует события, происходящие вокруг КПРФ Фото: ТГК Cергей Удальцов Сергей Удальцов с супругой Анастасией на пленуме ЦК КПРФ В последние несколько лет растёт давление на КПРФ – это очень хорошо видно по электоральной статистике.

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Комментарии
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Семен Борисов
Засранцы все и Удальцов и пипутаты из КПРФ!!!Обосрались?Обтекайте!!!
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4
8 час.
Валерий Пашнин
Удальцову: 1. Коммунисты сами себя подводят своим поведением и роняют авторитет КПРФ. 2. Вам не надо быть святыми, а будте добропорядочными и честными людьми. 3. Не надо свои проколы и проблемы сваливать на других и искать виноватых. 4. Показывайте пример хорошими делами, а не болтовней и критиканством.
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3
7 час.
Aнатолий Райков
А кроме партии КПРФ других нету,а другие партии что святые?Только одно слово коммунист всех бесит.А другие партии,Яблоко,ЕР,ЛДПР и другие.Ах,да,совсем забыл,это другое.
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2
4 час.

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