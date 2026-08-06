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В США опасаются, что с ЯО Иран станет такой же «неприступной страной», как КНДР

В США опасаются, что с ЯО Иран станет такой же «неприступной страной», как КНДР

Бывший глава американского Госдепа Майк Помпео признал, что основной причиной войны США против Ирана являются опасения, что, разработав ядерное оружие, Исламская республика может стать такой же «неприступной страной», как Северная Корея.

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Комментарии
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Misha Glusch
быстрее бы...
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1 м.
Betahon
Чем больше будет таких &quot;неприступных стран&quot; как КНДР, тем спокойнее будет в мире без американских баз и авианосцев по всему миру! Размещение ядерного оружия на Кубе однозначно заткнуло бы поганый рот янки!
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1 м.