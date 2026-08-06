В США опасаются, что с ЯО Иран станет такой же «неприступной страной», как КНДР

Бывший глава американского Госдепа Майк Помпео признал, что основной причиной войны США против Ирана являются опасения, что, разработав ядерное оружие, Исламская республика может стать такой же «неприступной страной», как Северная Корея.
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