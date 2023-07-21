ФОТО: ПЕЛАГИЯ ТИХОНОВА/АГН "МОСКВА" ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ Чем далее, тем более омерзительной становится деятельность иуд, сбежавших из страны и ныне против неё работающих.
"СНОВА МОЧИТЬ В СОРТИРЕ?": СПИСОК ТЕРРОРИСТОВ И ПРЕДАТЕЛЕЙ
Комментарии
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лл
лина любимцева
Пономарев тоже ЗНАЛ, на что пошел. Отвечать за это ему придется и никому иному.
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5 час.
ИИ
Иван Иваныч
Каждый должен знать, если предал Родину, вредишь ей, то тебя найдут и с тебя спросят. Только тогда многие фонтаны, изрыгающие хулу и проклятья на Россию реально иссякнут и заткнутся. Нечего их жалеть, оголтелых нужно мочить и в сортирах и вне таковых, мочить повсюду и повсеместно.
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4 час.
ВЦ
Виталий Цуканов
За все ответят по полному! Все записывается и учитывается в приговоре!
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2 час.
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