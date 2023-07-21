Пономарев тоже ЗНАЛ, на что пошел. Отвечать за это ему придется и никому иному.

ИИ

Иван Иваныч

Каждый должен знать, если предал Родину, вредишь ей, то тебя найдут и с тебя спросят. Только тогда многие фонтаны, изрыгающие хулу и проклятья на Россию реально иссякнут и заткнутся. Нечего их жалеть, оголтелых нужно мочить и в сортирах и вне таковых, мочить повсюду и повсеместно.