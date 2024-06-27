Тургенев и натовские ПТУРы: кадры из опорника ВСУ в школе Камышевахи

скриншот видео Российские военнослужащие продолжают продвигаться вперед на северском направлении. Теперь перед нашими бойцами стоит задача не только оттеснить противника, но и защитить то, что они еще не разрушили, учитывая, что украинские националисты обустраивают огневые точки прямо в школах.