Тургенев и натовские ПТУРы: кадры из опорника ВСУ в школе Камышевахи

скриншот видео Российские военнослужащие продолжают продвигаться вперед на северском направлении. Теперь перед нашими бойцами стоит задача не только оттеснить противника, но и защитить то, что они еще не разрушили, учитывая, что украинские националисты обустраивают огневые точки прямо в школах.
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