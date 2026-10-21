«Самокат» придумал конструктор поздравлений с необычными днями для своего дня рождения. Идея появилась в рамках спецпроекта «Отмечаем легенд» под слоганом «Всем пиньят — и праздник без трат».
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