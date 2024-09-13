Chery попала в скандал из-за модели, откровенно позировавшей на ее машине

Во время автосалона в Чэнду 2024 года в начале этого месяца на стенде Chery iCAR произошла следующая ситуация: модель забралась на крышу автомобиля и начала откровенно позировать многочисленным посетителям и представителям СМИ.
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