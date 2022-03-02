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Жестокие штурмы Ура-Тюбе и Джизака

Жестокие штурмы Ура-Тюбе и Джизака

Русские войска штурмуют город. Василий Верещагин Штурм Ура-Тюбе После захвата Ходжента («Как Романовский сокрушил 40-тысячную бухарскую армию и взял приступом Ходжент») генерал Романовский предъявил бухарскому эмиру Музаффару ряд требований.

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