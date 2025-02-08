🪖Курское направление. Гонки. Хохол удирает на баги, заметно разорвав дистанцию, но наш оператор FPV - дрона уверенно его вел и настиг.
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🪖Курское направление. Гонки. Хохол удирает на баги, заметно разорвав дистанцию, но наш оператор FPV - дрона уверенно его вел и настиг.
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