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Росконтроль назвала популярные бренды чая с недочетами: они из черного списка – и даром не нужны

Росконтроль назвала популярные бренды чая с недочетами: они из черного списка – и даром не нужны

Росконтроль назвала популярные бренды чая с недочетами: они из черного списка – и даром не нужны Ольга БезродняяРоскачество провело масштабную проверку качества чая, выявив ряд брендов, которые не соответствуют установленным стандартам и попали в чёрный список.

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