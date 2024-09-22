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Bloomberg: власти Израиля хотят избежать войны и ослабить «Хезболлу»

Bloomberg: власти Израиля хотят избежать войны и ослабить «Хезболлу»

Власти Израиля не хотят проводить наземную военную операцию в Ливане, сообщило агентство Bloomberg. Авторы статьи отметили, что ЦАХАЛ намерен обескровить «Хезболлу» до такой степени, чтоб она больше не могла наносить ракетные удары.

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