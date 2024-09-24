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ООН потребовала прекратить дискриминацию женщин в Афганистане

ООН потребовала прекратить дискриминацию женщин в Афганистане

ООН потребовала от властей Афганистана прекратить дискриминацию женщин в стране. Ни в одном другом государстве мира на женское население не наложено столько ограничений, заявила заместитель генсека организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

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