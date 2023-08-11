Анатолий Шарий: В Киеве бары и рестораны столицы переполнены, город гудит от трафика
На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись медиаэксперта, независимого журналиста Анатолия Шария:
The Washington Post:
"Спустя два месяца после начала контрнаступления и незначительном прогрессе образ единства и бесконечного упорства начал рассыпаться.
Комментарии
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Хохлы продолжают там пожинать сейчас свои ж плоды , как обычно говорят,своей же в их головах дури...
Всего этого не было б, если б у них были бы включены мозги... Пусть выше прыгают, изображая фурий...
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