«Ведомости»: Неверов, Завальный и Свищев покинут руководящие посты в Госдуме

Политика как она есть

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия»), а также председатели комитета по спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР) и комитета по энергетике Павел Завальный («Единая Россия») до конца месяца оставят свои должности.