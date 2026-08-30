Очередь к мощам Спиридона в Петербурге держится третий день

В центре Санкт-Петербурга третий день сохраняется гигантская живая очередь к Казанскому собору. С раннего утра 30 августа люди приходят поклониться деснице святителя Спиридона Тримифунтского.
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