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Аргументы недели

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Очередь к мощам Спиридона в Петербурге держится третий день

Очередь к мощам Спиридона в Петербурге держится третий день

В центре Санкт-Петербурга третий день сохраняется гигантская живая очередь к Казанскому собору. С раннего утра 30 августа люди приходят поклониться деснице святителя Спиридона Тримифунтского.

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