ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 641 подписчик

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Почему людей с высшим образованием унижают?

Почему людей с высшим образованием унижают?

Почему у нас так относятся к людям с вышкой? Складывается такое ощущение что их считают какими то неполноцеными.

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Комментарии
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Нина СаковичКостенко
Потому что вы, все, кто так сказать с вышкой, где над,о и где не надо кичитесь своим дипломом ! Диплом то есть а знания ? Вот с опытом парня, и поставили, а вас еще учить надо!
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3 час.
НП
Наталья Павлова
Золотая медаль? Красный диплом? &quot;Небыло&quot;, &quot;не ужели&quot;, &quot;не понятно&quot; (в данном контексте), а запятая перед &quot;если&quot;? Кто ж таким &quot;грамотеям&quot; золотые медали раздает?
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30 мин.

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