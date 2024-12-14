Почему у нас так относятся к людям с вышкой? Складывается такое ощущение что их считают какими то неполноцеными.
Почему людей с высшим образованием унижают?
Комментарии
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Нина СаковичКостенко
Потому что вы, все, кто так сказать с вышкой, где над,о и где не надо кичитесь своим дипломом ! Диплом то есть а знания ? Вот с опытом парня, и поставили, а вас еще учить надо!
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3 час.
НП
Наталья Павлова
Золотая медаль? Красный диплом? "Небыло", "не ужели", "не понятно" (в данном контексте), а запятая перед "если"? Кто ж таким "грамотеям" золотые медали раздает?
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30 мин.
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