Токаев создал серьезную головную боль для России. Казахстан всё-таки отправил советскую авиацию в США

Помните некоторое время назад в СМИ появилась информация о том, что Казахстан выставил на тайный аукцион, который тут же стал явным, отслужившие свой срок советские истребители? Кому планировал Токаев отправить авиационный парк официально не сообщалось, но все прекрасно понимали, что основной ….