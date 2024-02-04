В Крыму благоустроят больше 70-ти общественных территорий

В 2024 году в городах и сёлах Крыма благоустроят больше 70-ти общественных территорий. Преобразования пройдут в Симферополе, Ялте, Алуште, Евпатории, Бахчисарае, Судаке и нескольких городах северной части полуострова.
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