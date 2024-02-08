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Карусель

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Свежие комментарии

«Супер Крылья. Фильм»: полнометражный фильм по мотивам легендарного сериала

«Супер Крылья. Фильм»: полнометражный фильм по мотивам легендарного сериала

Несколько лет назад эту задачку решили при помощи сериала «Супер Крылья: Джетт и его друзья». В каждой серии красный самолет-трансформер Джетт получает задание — доставить посылку ребенку в определенную страну.

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