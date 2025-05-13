Внучка Нины Гребешковой рассказала о семейном формате прощания с вдовой Гайдая

Внучка советской и российской актрисы Нины Гребешковой, Ольга Худякова, рассказала о решении семьи отказаться от пышной церемонии прощания с легендарной исполнительницей, ушедшей из жизни в возрасте 94 лет.
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