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Международный медицинский центр Top Rambam

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Внезапная боль в груди? Узнайте, опасно ли это для сердца!

Внезапная боль в груди? Узнайте, опасно ли это для сердца!

Боль в груди Ощущение сильной боли в груди может быть признаком сердечного приступа, но иногда это стенокардия, или «стабильная стенокардия» — симптом ишемической болезни сердца, который можно контролировать с помощью лекарств.

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