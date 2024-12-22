Внезапная боль в груди? Узнайте, опасно ли это для сердца!

Боль в груди Ощущение сильной боли в груди может быть признаком сердечного приступа, но иногда это стенокардия, или «стабильная стенокардия» — симптом ишемической болезни сердца, который можно контролировать с помощью лекарств.
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