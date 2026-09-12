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ИА Регнум

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Ахмедова: арабский стиль одежды в Чечне связан с «религией потребления»

Ахмедова: арабский стиль одежды в Чечне связан с «религией потребления»

Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ), главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова заявила, что распространение арабского стиля одежды в Чечне связано с так называемой религией потребления.

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