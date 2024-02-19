Политолог из США Миршаймер стал самым известным критиком американской политики.После огромного успеха интервью русского президента Владимира Путина пропаганда небратьев составила список иностранных журналистов – "агентов влияния России".
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