В официальных судебных документах, которые есть у РИА Новости, говорится, что защита экс-замминистра обороны Тимура Иванова, который обвиняется в получении взяток на сумму около 1 миллиарда рублей, просила суд смягчить ему наказание, настояв на домашнем аресте.
Защита Иванова настаивает на домашнем аресте из-за положительных характеристик
Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Так, так, так....очень даже интересно, кто написал, а самое главное - подписал эту самую "положительную" характеристику? Подобные "документы", как правило , пишут непосредственные начальники на своих подчиненных, оценивая их работу в занимаемой должности. А кто у тимурчика непосредственный начальник? Неужели сам кужугетович вписался в это вонючее дело?
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14 час.
Иван Иваныч
Да "домашний" арест ему только после конфискации всего и компенсации причиненного государству вреда положен. Опять же, учитывая, что его дом тюрьма, домашний арест ему обеспечен!)))
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13 час.
ИИ
Иван Иваныч
)))!!! Правильно, они сами спалились!
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13 час.
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