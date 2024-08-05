Защита Иванова настаивает на домашнем аресте из-за положительных характеристик

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

Так, так, так....очень даже интересно, кто написал, а самое главное - подписал эту самую "положительную" характеристику? Подобные "документы", как правило , пишут непосредственные начальники на своих подчиненных, оценивая их работу в занимаемой должности. А кто у тимурчика непосредственный начальник? Неужели сам кужугетович вписался в это вонючее дело?