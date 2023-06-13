Bloomberg: состав зарубежных участников ПМЭФ демонстрирует усиление изоляции России

До начала военного конфликта на Украине Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) был мероприятием, которое притягивало мировых политиков и инвесторов, однако состав участников ПМЭФ-2023 демонстрирует углубляющуюся изоляцию России.
До начала военного конфликта на Украине Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) был мероприятием, которое притягивало мировых политиков и инвесторов, однако состав участников ПМЭФ-2023 демонстрирует углубляющуюся изоляцию России.
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