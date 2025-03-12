Ограбление по-сибирски: суд вынес приговор о краже золота с помощью удочки

«Для реализации своей цели Новиков и его товарищ прорезали в стене торгового центра проем, при помощи удилища от удочки с прикрепленными к нему, сшитыми между собой одеялами отгородили проход от датчиков движения, далее перекусили дужки навесного замка и похитили сейф с ювелирными изделиями», — сообщили в районном суде.