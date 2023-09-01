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Гринвуд арендован «Хетафе» у «Манчестер Юнайтед» на сезон

Гринвуд арендован «Хетафе» у «Манчестер Юнайтед» на сезон

21-летний полузащитник перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Хетафе» на правах аренды. Соглашение рассчитано на один сезон.

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