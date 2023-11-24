Пострадавшая от Хайдарова пациентка решила, что ее использовали как массовку

Пациентка Людмила Геращенко, которая ранее обращалась к хирургу Тимуру Хайдарову, провела свои собственные исследования и пришла к выводу, что ее и других женщин использовали в скандальной ситуации с участием певиц Славы и Любови Успенской как актеров-массовки.