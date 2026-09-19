Politico: АдГ удвоила поддержку благодаря новому подходу

Партия "Альтернатива для Германии" добилась успеха на выборах благодаря новому подходу. Они привлекли избирателей, предложив оптимизм и ностальгию, что помогло удвоить поддержку в Саксонии-Анхальт и создать пример для правых сил в Европе.