«Я тогда была в положении»: новые подробности скандала с зависимостью Бочкаревой шокировали народ

Актриса снова попыталась оправдаться перед фанатами. Наталья Бочкарева соцсетиАктриса Наталья Бочкарева вновь вспомнила скандал, который разгорелся вокруг ее персоны, и был связан с ее якобы зависимостью от запрещенных веществ.