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«Я тогда была в положении»: новые подробности скандала с зависимостью Бочкаревой шокировали народ

«Я тогда была в положении»: новые подробности скандала с зависимостью Бочкаревой шокировали народ

Актриса снова попыталась оправдаться перед фанатами. Наталья Бочкарева соцсетиАктриса Наталья Бочкарева вновь вспомнила скандал, который разгорелся вокруг ее персоны, и был связан с ее якобы зависимостью от запрещенных веществ.

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